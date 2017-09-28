Снявшего «Крым» Пиманова обвиняют в плагиате

Российская писательница Диана КАДИ считает, что режиссер Алексей ПИМАНОВ в своем фильме «Крым» незаконно использовал сюжет ее книги «Враг не должен видеть твоих слез», которая вышла в 2014 году. Теперь КАДИ собирается подавать на ПИМАНОВА в суд.

«Я посмотрела фильм и еще больше убедилась в том, что я права, что есть совпадения, поэтому однозначно буду подавать иск. Они украли мою идею, мою книгу, но испохабили ее до неприличия», – цитирует писательницу «ПолитНавигатор».

Кроме того, по ее мнению, Алексей ПИМАНОВ дискредитировал Русскую весну, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Там он показывает, что российская армия чуть ли не в полном составе оккупировала Крым. Слишком много танков, тысячи военных. Это версия украинской пропаганды. Такое впечатление, что он не только государственные деньги освоил, российские, но и отработал украинский заказ», – заявила КАДИ.

Напомним, что «Крым», снятый по инициативе главы Минобороны РФ Сергея ШОЙГУ, вышел на широкий экран 28 сентября.

Бюджет картины составил 6 миллионов 900 тысяч долларов.

