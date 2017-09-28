На переправе в Крыму люди застряли уже на четверо суток

Водители и пассажиры, не зная, как скоротать досуг, развлекаются алкоголем, а потом выясняют отношения.

Крымчанин, уже четвертые сутки ожидающий погрузки на паром в порту «Кавказ», рассказал «Аргументам недели – Крым», что вчера ночью на припортовой стоянке, где он находится, возникла драка.

«Ну, пьяные, конечно, – рассказал он, – что-то не поделили».

По его мнению, все устали и взвинчены настолько, что от межличностных конфликтов порой людей удерживает лишь чудо, пишут "Аргуметы недели - Крым".

«Привезли МЧСники бесплатную еду, а люди прям будто издеваются над ними, требуют шашлык, люля-кебаб, сосиски. Народ, то ли с ума посходил, то ли оборзел – не понятно. Притом, на полном серьезе требуют», – поделился собственным удивлением собеседник нашего издания.

Еду привозят по графику. «Ночью очень сильно машину бросало – ветер был сильный», – рассказал водитель, посетовав, что их семье с детьми уже четвертую ночь придется провести в машине и никто точно не говорит, когда это все закончится.