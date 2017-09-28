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Плохие новости с самого дна

28 сентября 2017, 18:03 [«Аргументы Недели. Крым», Эльмаз ТЕМЕНДАРОВА, "Аргументы недели – Крым" ]

Плохие новости с самого дна
an-crimea.ru

Всемирный день моря, который ежегодно отмечается 28 сентября, имеет непосредственное отношение к Крымскому полуострову, ведь его омывают сразу два моря. А если вспомнить, что 2017 год объявлен Годом экологии в России, то этот праздник становится еще символичнее. В связи с этим крымские ученые, занимающиеся морскими проблемами, рассказали о состоянии экосистемы Азово-Черноморского бассейна. В частности, о том какие существуют угрозы, что делается для сохранения и восстановления морских ресурсов и предотвратить загрязнение морской среды.

Начать стоит с того, что за Черным морем следят из космоса. Ученые проводят спутниковый мониторинг состояния воды, что дает возможность отслеживать многие важные показатели и прогнозировать природные явления.

«Сейчас по данным датчиков, установленных на искусственных спутниках земли можно получить очень много информации о состоянии моря: температура, соленость, скорость приводного ветра, концентрация фитопланктона, уровень загрязнения поверхностных вод», – рассказала замдиректора по научно-методической и образовательной работе Морского гидрофизического института РАН Елена ВАСЕЧКИНА.

Сегодня начинается реализация крупного проекта от Российского научного фонда: разработка системного и непрерывного анализа и прогнозирования состояния океана. Туда будут входить Азово-Черноморский регион, Арктический регион и общая глобальная модель Мирового океана. Эта программа будет давать возможность рассчитывать прогноз состояния моря до 10 дней. Система будет обрабатывать все имеющиеся данные, с помощью которых и можно выстроить точный прогноз.

Выходит, к проблемам воды уже начали привлекать даже космические технологии. А вот сбрасывать в море нечистоты все еще не разучились. И с этим в Крыму большие проблемы.

Самым загаженным в этом смысле является Коктебель. То и дело оттуда сообщают о новых катастрофах, связанных с загрязнением моря. То туристы жалуются на неприятный запах на всей набережной, то появляются фотографии канализационных труб прямо возле купающихся. А недавно по предписанию Росприроднадзора закрыли единственный объект по очистке сточных вод поселка. И ситуация в Коктебеле подвергает опасности соседние заповедники.

«Вопрос Коктебеля поднимался много лет. Количество отдыхающих и построенных сооружений увеличилось. Но Коктебельская бухта — это резервуар, слева и справа от которого находятся две огромных особо охраняемых природных территории – Тихая бухта и акватория Карадагского природного заповедника. Если не решить проблему Коктебеля, то она повлечет уничтожение уникального биоразнообразия», — сказала заведующая лабораторией фиторесурсов отдела биотехнологий и фиторесурсов Института морских биологических исследований РАН Наталия МИЛЬЧАКОВА.

Проблемы с очистными сооружениями наблюдаются на всем крымском побережье. В частности, такая ситуация сложилась между Ялтой и Алуштой. Ялтинский глубоководный коллектор нуждается в постоянном наблюдении. Кроме того, требуют реконструкции и модернизации очистные сооружения в районе Сак. Вызывает опасения и состояние Севастопольской бухты, так как уровень ее загрязнения довольно высок.

Загрязнение морской воды уже дало первые отрицательные результаты: заметно ухудшилась экосистема Черного моря. Из-за сильного антропогенного воздействия побережье Крымского полуострова лишается водоросли цистозиры, которая продуцирует кислород, необходимый для жизни морских тварей. Также значительно сокращены заросли морской травы зостеры, которая внесена в Красную книгу Крыма.

«Мы регистрируем все это с помощью дайверов и подводных наблюдений», — пояснила эксперт.

По ее словам, в некоторых прибрежных зонах Крыма ситуация катастрофическая.

«В районе Ласпи нижняя граница произрастания водорослей на многих участках не превышает 10-12 метров, когда ранее она находилась на глубинах 35-40 метров. Это происходит из-за высокой антропогенной нагрузки, строительство гидротехнических сооружений, дноуглубительные работы», — рассказала МИЛЬЧАКОВА.

Кроме того, изменяется биохимический состав морской воды, растет концентрация ионов азота, фосфора и других веществ, что является неутешительным признаком.

«Это вызвано стоком неочищенных вод. Строительство очистных сооружений – это сейчас самое главное. В районе Ялты, магистрального выброса канализационных отходов, содержание этих ионов возросло в два раза за последние 20 лет. Это опасный симптом. Связан он с тем, что застраивается территория вблизи береговой полосы и сливаются сточные воды. Такие проблемы в Крыму практически повсеместно. Возле голубой бухты эти сточные воды поднимаются на поверхность, по снимкам со спутника видно, как эти пятна распространяются на больше территории», – добавила эксперт.

Грязная вода привела и к изменению фауны Черного моря. Например, из Северной Америки сюда завезен один из новых видов морских обитателей – голубой краб – и сейчас активно размножается у берегов Коктебеля. Эти ракообразные могут вытеснить исконных обитателей побережья – черноморских крабов.

«Загрязнение и ухудшение качества среды изменило и биоту (исторически сложившуюся совокупность видов живых организмов, объединенных общей территорией обитания, – ред.). В Коктебельской бухте в 2010-2011 годах прямо на причалах был зарегистрирован голубой краб, который является вселенцем в Черное море. Это опасно тем, что голубой краб всеяден, и он может подорвать кормовую базу наших крабов, занесенных в Красную книгу Республики Крым», — рассказала МИЛЬЧАКОВА.

Еще одной негативной тенденцией является уменьшение площади пляжей. В Евпатории из-за добычи песка и возведения берегоукрепительных сооружений площадь пляжей изменяется катастрофическими темпами: в некоторых местах их размеры уменьшились в 10 раз.

«Пляжи в Евпатории сокращаются – если раньше они были чуть ли не 50 метров, то теперь 5 метров во многих местах. Конечно, это катастрофа. На это влияет не только добыча песка, но и строительство берегоукрепительных сооружений – молов. Они являются препятствием для свободного передвижения наносов. Когда производятся такие работы, подразумевается, что будет искусственная подпитка этих пляжей. Но она не производилась в течение многих десятилетий – идет разрушение», – отметила ВАСЕЧКИНА.

Не обошлось без обсуждения массовой гибели дельфинов, которая наблюдается в Крыму в последнее время. За четыре месяца в разных местах на побережье Крыма было зафиксировано более двух сотен мертвых дельфинов. Мнения ученых на этот счет разделились. Одни считают, что всему виной рыбаки, в сети которых попадают млекопитающие, другие причиной называют заболевание неизвестного характера, третьи – поведенческие конфликты между особями.

«Чтобы это правильно оценить, нужны волонтерские движения и точки мониторинга. Такие точки нужны в районе Тарханкута, потому что там традиционно большая популяция дельфинов, в районе разрушенной Бакальской косы, в Судаке, на мысе Опук и Керченском проливе, а также Малореченском и Солнечногорском», – отметила МИЛЬЧАКОВА.

Однако, по ее словам, такое количество мертвых дельфинов свидетельствует об увеличении их общей популяции.

«Они встречаются и у нас, в прибрежной зоне Севастополя, в наших бухтах. Может быть, это прозвучит несколько неожиданно, увеличение раненных, выброшенных или разлагающихся дельфинов – это подтверждение тому, что популяция значительно увеличилась. Тот контроль, который ведут погранслужба, Росприроднадзор за нарушителями по добыче биоресурсов в прибрежной зоне, он усилился», – уверяет эксперт.

Одновременно существует и риск исчезновения какого-либо вида этих млекопитающих. В связи с этим в Минэкологии РК разрабатывают механизм, который будет предусматривать штрафы за уничтожение дельфинов. По предварительным данным, суммы будут исчисляться не сотнями, а тысячами рублей за одну особь, пишут "Аргументы недели - Крым".

Что касается влияния на морскую фауну строительства Керченского моста, то, оказывается, что оно только увеличило популяцию дельфина-азовки, и дельфина-белобочки. По крайней мере, в этом уверена МИЛЬЧАКОВА. По ее словам, мост способствовал увеличению кормовой базы, чем и привлек дельфинов, обитающих в Черном и Азовском морях.

Вместе с тем она отметила, что крымские ученые не имеют возможности контролировать состояние экосистемы в районе строительства моста, так как этим занимаются учреждения с материка.

«Мониторинг состояния экосистемы там ведут организации Краснодара и Москвы: Московского университета и Кубанского государственного университета. К сожалению, так сложилось, когда началось строительство моста, мы не могли участвовать в этих работах, так как мы еще не были федеральным учреждением и у нас не было лицензии», – рассказала МИЛЬЧАКОВА.

В общем, негативных тенденций намного больше, чем позитивных. Безусловно, Минэкологии совместно с учеными разрабатывает механизмы, как защитить море возле Крыма. И программы придумываются, и деньги выделяются, и акции проводятся. Вот только особых результатов со дна моря пока разглядеть не удалось.

 

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//Здоровье

Куда и зачем вывозят использованные батарейки

Куда и зачем вывозят использованные батарейки

Входящие в состав элементов питания кадмий и ртуть уходят в почву вместе с грунтовыми водами или вместе с дымом в атмосферу. Накачка ядовитыми веществами грозит ослаблением иммунитета и повышенным шансом заработать рак.

//Общество

Эксперты назвали города с самыми «убитыми» дорогами

Эксперты назвали города с самыми «убитыми» дорогами

Общероссийский народный фронт подвел итоги проекта "Карты убитых дорог". Проверке на качество дорог подверглись свыше 110 российских городов в 84 субъектах РФ. Эксперты отмечают улучшение ситуации за два года, когда был впервые составлен рейтинг.

//Экономика

Россия стала абсолютным королём Арктики

Россия стала абсолютным королём Арктики

Первый в мире корабль, способный справиться с трёхметровыми льдами, построен в рекордные сроки (корпус заложили в мае 2015 года). Теперь у нашей страны 30 дизельных и четыре ядерных ледокола.

//Хайтек

Мобильные операторы России устроили рэп-батл

Мобильные операторы России устроили рэп-батл

В Twitter устроили стихийный батл мобильные операторы «Мегафон» и МТС. Поединок стартовал с размышлений по поводу плоской Земли и постепенно перешел в противостояние с отсылками к версусу Гнойного и Оксимирона.

//Общество

В Перми снесли незаконно построенный жилой дом

В Перми снесли незаконно построенный жилой дом

В Перми власти снесли новый жилой дом, люди остались без квартир. Дело в том, что застройщик возвел трёхэтажное здание на земле для индивидуального жилищного строительства

//Общество

Клад со старинными монетами обнаружили в Таганском районе

Клад со старинными монетами обнаружили в Таганском районе

Клад со старинными монетами обнаружили на Нижней Радищевской улице во время работ по программе "Моя улица". 41 монета относится к временам правления царей Василия Шуйского и Михаила Романова

//Экономика

Какой ценой правительство спасает крупные банки

Какой ценой правительство спасает крупные банки

Центробанк продолжает ударную расчистку банковских рядов, которой четвёртый год подряд изрядно пугает вкладчиков. С начала 2017 г. ушли в историю ровно 50 таких организаций. Что ни неделя, новые жертвы.

//Общество

Миллионер-основатель Playboy оставил молодую вдову без наследства

Миллионер-основатель Playboy оставил молодую вдову без наследства

Третьей жене и вдове основателя популярного мужского эротического журнала Playboy Хью Хефнера после его смерти не достанется ничего из огромного наследства. Все свое состояние, которое оценивается в 45 млн долларов, он отписал детям и благотворительным фондам.

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