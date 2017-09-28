Передавать показания приборов воды можно будет с помощью mms

Москвичам представится возможность передавать показания приборов воды с помощью фотографий. Столичный департамент информационных технологий разрабатывает нейронную сеть, которая намного упростит жизнь многих москвичей. Или усложнит?



Участникам эксперимента будет необходимо прислать на страницу проекта фотографии счётчиков горячей и холодной воды с показаниями приборов учёта. Адресные приглашения принять участие в эксперименте получат более 50 тыс. активных пользователей городских сервисов и порталов. По словам эксперта, это будет некое «обучение» нейронной сети.



Если говорить о том, как всё это будет реализовано, то удобнее всего было бы сделать в виде телефонного приложения, с помощью которого можно будет одновременно делать фотографии.



«Обучение» нейронной сети планируется завершить к концу года. После этого, по словам организаторов проекта, она будет способна распознавать цифры на любых снимках независимо от их качества, разрешения камеры, уровня освещённости и угла съёмки. Безусловно, у пользователя данного сервиса должен быть качественный смартфон.



Инициатива, по словам экспертов, внедряется для того, чтобы таким образом получить доступ к приборам учёта воды. Контролирующие органы смогут видеть состояние приборов и понимать их исправность.



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