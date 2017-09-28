В Челябинской области не знают о насилии над детьми

Руководитель полиции региона, генерал Андрей Сергеев заявил, что преступления против детей стали вскрываться относительно недавно. До этого факты попросту были неизвестны полиции.

- В некоторых случаях насилие над детьми совершали сожители, появившиеся в семьях после освобождения из тюрьмы, где отбыли наказание за подобные преступления. Всё это до какого-то времени находилось в тайне от сожительниц. Где-то такие факты умалчивались самими родителями, поскольку им было стыдно придать случившееся огласке, - рассказывает Андрей Сергеев.

Из-за большого объёма дел по выявлению и раскрытию преступлений, совершённых в отношении половой неприкосновенности детей, в правоохранительных органах появились отдельные специальные подразделения.

Помимо этого, чтобы не допустить новых трагедий, все, кто совершил преступление против детей, отсидел и вышел на свободу, теперь попадают под административный надзор, на них накладываются ограничения.