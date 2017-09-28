В мэрии оценили среднюю зарплату врача в Москве в 110 тысяч рублей

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил, что средняя зарплата врача общей практики в столичных поликлиниках приближается к 110 тысячам рублей.

По его словам, это сопоставимо с заработком врача в Западной Европе. Врачи общей практики являются наиболее востребованными в столичной системе здравоохранения, отметил Печатников, передает РИА Новости. Так, сегодня в клиниках города прием ведут уже свыше тысячи врачей этой специализации. Печатников добавил, что для получения статуса "Московский врач" в столицу приглашаются медики из других регионов.

Президент МОО "Лига защиты врачей" Семен Гальперин пояснил РБК, что в клиниках Москвы, действительно, растет число врачей из регионов, однако в основном это регионы Средней Азии, так что в объявлениях о вакансиях уже встречается требование "русский язык базовый". Он назвал обычным делом ложь про высокие зарплаты врачей.

Ранее сообщалось, что за хорошее отношение к пациентам поликлиники будут получать гранты. Цель нововведения – сформировать положительное отношение медицинских работников к пациентам.