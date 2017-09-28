Эксперты назвали города с самыми «убитыми» дорогами

Общероссийский народный фронт подвел итоги проекта "Карты убитых дорог". Проверке на качество дорог подверглись свыше 110 российских городов в 84 субъектах РФ. Эксперты отмечают улучшение ситуации за два года, когда был впервые составлен рейтинг.

Лидером качества дорожного покрытия вновь стала Тюмень, где эксперты обнаружили всего одну яму. В первую десятку также вошли: Майкоп, Белгород, Магнитогорск, Казань, Салават, Ханты-Мансийск, Москва, Черепвец и Калининград.

Худшими в антирейтинге стали: Волгоград, Владивосток, Орел, Кондопога, Шадринск, Нальчик, Ковров, Тверь, Орск и Махачкала. При этом представители ОНФ отметили, что состояние дорог в Твери, Нальчике и Владивостоке за последние два года улучшилось. В самом «дырявом» городе Махачкале эксперты обнаружили самую большую яму на российских дорогах – глубиной в 3 метра и шириной в 6 метров.



