На екатеринбургской овощебазе №4 сменилось руководство

Свердловский Арбитражный суд назначил новым конкурсным управляющим ООО «Продовольственная база №4» Сергея Джурабаева, одновременно с этим освободив от исполнения обязанностей конкурсного управляющего Гориславу Макарову, от которой еще 25 августа поступило ходатайство об освобождении ее от исполнения обязанностей.



Решение о смене конкурсного управляющего принималось параллельно с изменениями в структуре кредиторов предприятия. В конце июня Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление ООО «Эстейт Груп» о намерении погасить требования налогового органа к ООО «Продовольственная база №4» о внесении обязательных платежей. 27 июля ООО «Эстейт Груп» погасило задолженность перед налоговиками на общую сумму 119 045 316 руб. 31 коп., после чего суд произвел замену кредитора в реестре требований кредиторов ООО «Продовольственная база №4», наделив статусом кредитора вышеназванную компанию.



18 сентября состоялось собрание кредиторов ООО «Продовольственная база №4», на котором было принято решение определить НП «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» (г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 32, стр. 1) в качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой будет представлен новый конкурсный управляющий.



Отметим, что на объекте, к которому в течение нескольких последних лет приковано особое внимание всех силовых ведомств, продолжает находиться несколько десятков подготовленных молодых людей, воспитанников спортивных клубов, на случай попытки какой-либо криминальной группы взять базу под свой контроль.