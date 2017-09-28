В Перми снесли незаконно построенный жилой дом
28 сентября 2017, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]
В Перми власти снесли новый жилой дом, люди остались без квартир. Дело в том, что застройщик возвел трёхэтажное здание на земле для индивидуального жилищного строительства, сообщает ОТР.
Год назад суд признал дом самостроем и постановил его снести, а девять семей выселить. Но никто до последнего не верил, что здание всё-таки разрушат. Власти уверяют, что всем жильцам были предложены временные квартиры из манёвренного фонда. Но большинство из собственников этой возможностью не воспользовалось.
Константин Горбунов, бывший житель дома: "Сейчас у родственников проживаю. Скитаюсь, где получится. все точно так же переехали, кто куда. Некоторым предоставляли маневренное жилье, но оно в таком состоянии… Там нет ни электричества, ни воды, там нет ремонта. Это ужасно".
Чиновники уверяют, что у всех жильцов на руках есть судебные решения, по которым они имеют право на получение денежной компенсации от застройщика. Но руководитель компании сейчас отбывает наказание по статье "мошенничество в особо крупном размере". И когда люди увидят свои деньги, и увидят ли вообще, неизвестно.