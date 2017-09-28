В Перми снесли незаконно построенный жилой дом

В Перми власти снесли новый жилой дом, люди остались без квартир. Дело в том, что застройщик возвел трёхэтажное здание на земле для индивидуального жилищного строительства, сообщает ОТР.

Год назад суд признал дом самостроем и постановил его снести, а девять семей выселить. Но никто до последнего не верил, что здание всё-таки разрушат. Власти уверяют, что всем жильцам были предложены временные квартиры из манёвренного фонда. Но большинство из собственников этой возможностью не воспользовалось.