Пруд «Девичьи слезы» с садом передадут городу

Облагороженную территорию в сквере «Семейный» вместе с прудом «Девичьи слезы» и уникальным садом деревьев, которые высадили послушницы местного монастыря, передадут в муниципальную собственность.

Сегодня, 28 сентября, глава Челябинска Евгений Тефтелев и губернатор региона Борис Дубровский лично оценили, как была благоустроена эта территория.

Напомним, что пару десятилетий назад излюбленное место для отдыха жителей Ленинского района начало приходить в запустение. Сад зарос, редкие деревья истребляли, пруд заполнился мусором. На приведение места в порядок потребовалось два этапа. Территорию очистили от сора и облагородили пруд, высадили деревья и кустарники, проложили пешеходные и велодорожки, привезли песок для пляжа.

- Работы проведены на качественном уровне, - резюмировал Борис Дубровский. - Она сейчас по воплощению близка к тому, какой я увидел ее развитие, побывав здесь в первый раз. Такие объекты должны появляться во всех районах города, и необходимо прилагать усилия на поддержания на них порядка.

Однако еще четыре года назад ее хотели застроить - сейчас 29 гектаров сада находится в федеральной собственности под управлением Агентства ипотечного жилищного кредитования. Однако после государственной экспертизы, которая была проведена в 2013-2014 годах, «Плодушку» признали памятником истории и культуры. Евгений Тефтелев уточнил, что уже в октябре ожидается решение о передаче сада в муниципальную собственность.

Борис Дубровский сказал, что эту территорию нужно продолжать развивать, и не допускать застройки.