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Клад со старинными монетами обнаружили в Таганском районе

28 сентября 2017, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Клад со старинными монетами обнаружили в Таганском районе
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Клад со старинными монетами обнаружили на Нижней Радищевской улице во время ремонтно-монтажных работ. 41 монета относится к временам правления царей Василия Шуйского и Михаила Романова, пишет "Москва 24".

Монеты были закопаны глубоко в земле неподалеку от храма Святителя Николая на Болвановке. Их заметили строители, выполнявшие ремонт инженерных коммуникаций и прокладку кабельной канализации. Сосуд, в котором хранились монеты, не уцелел.

По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, монеты мог оставить кто-то из кузнецов-ремесленников, трудившихся в Таганной слободе, которая располагалась здесь в XVII веке.

Земляной город, где пролегает сейчас Нижняя Радищевская улица, славится находками монет. В 1902 году клад нашли на Котельнической набережной, в 1909 году – в Гончарном переулке, в 1930 и 1997 годах – на Гончарной улице.

Найденные монеты после изучения передадут в музейные фонды, уточняет "М24".

 

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