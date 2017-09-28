Клад со старинными монетами обнаружили в Таганском районе

Клад со старинными монетами обнаружили на Нижней Радищевской улице во время ремонтно-монтажных работ. 41 монета относится к временам правления царей Василия Шуйского и Михаила Романова, пишет "Москва 24".



Монеты были закопаны глубоко в земле неподалеку от храма Святителя Николая на Болвановке. Их заметили строители, выполнявшие ремонт инженерных коммуникаций и прокладку кабельной канализации. Сосуд, в котором хранились монеты, не уцелел.



По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, монеты мог оставить кто-то из кузнецов-ремесленников, трудившихся в Таганной слободе, которая располагалась здесь в XVII веке.



Земляной город, где пролегает сейчас Нижняя Радищевская улица, славится находками монет. В 1902 году клад нашли на Котельнической набережной, в 1909 году – в Гончарном переулке, в 1930 и 1997 годах – на Гончарной улице.



Найденные монеты после изучения передадут в музейные фонды, уточняет "М24".

