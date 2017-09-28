На заводе «Карабашмедь» поставят новое оборудование для очистки газов

Более 60 вагонов с деталями и механизмами прибыли на завод «Карабашмедь». Из них соберут новейшее оборудование для очистки технологических газов для трех новых конвертеров Kumera емкостью 150 тонн каждый, которые появились в модернизированном цехе.

Благодаря газоочистке улучшится состояние воздуха как на предприятии, так и в городе. Механизмы весят порядка тысячи тонн, а стоят более 3,8 миллионов долларов США. Всего на завод приедут 130 вагонов, которые примут работники поставщика из компании CIMM (Китай), уточнил руководитель техотдела ЗАО «Карабашмедь» Евгений Орлов.

Напомним, что в 2016 год между региональным правительством, предприятием, а также сотрудниками Минэкологии России и Росприроднадзора было подписано соглашение об улучшении экологии.

Фото: Правда УрФО