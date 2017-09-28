Москвичей предупредили: сотовая связь ухудшится

Жителей и гостей Москвы городские власти предупреждают об ухудшении сотовой связи в ближайшие дни. Трудности со связью будут временными и обусловлены реализацией городской программы «Моя улица».

Власти столицы предупреждают граждан о грядущем ухудшении сотовой связи. Дело в том, что для воплощения программы «Моя улица» часть фонарных столбов в Москве будет демонтирована, а на этих столбах установлены ретрансляторы сотовых операторов, пишут «Ведомости».

Связь ухудшится после 3 октября, когда компании Моссвет» и Объединенная энергетическая компания (ОЭК) расторгнут договоры аренды фонарных столбов в центре Москвы. При этом, по мнению специалистов, если связь будет нарушена в центре столицы, то из-за разбалансировки проблемы со связью могут возникнуть и в других районах города.