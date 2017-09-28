Археологи нашли в центре Москвы старинный клад

Клад из старинных монет XVII века найден в центре Москвы, сообщил на своей странице в социальной сети мэр Москвы Сергей Собянин. Клад был обнаружен в ходе благоустройства Нижней Радищевской улицы.

Археологи нашли клад из 41 монеты, который относится к XVII веку. По словам мэра Москвы, этих денег в то время хватило бы на серьезную покупку.

Ранее в историческом районе Москвы, Зарядье, археологам удалось сделать ряд ценных находок. Обнаружены торговые свинцовые пломбы английского производства, старинные монеты и даже игрушку времен XVII века.

В рамках программы «Моя улица» строителям не раз попадались ценные находки возрастом от 100 до 500 лет.