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Уличным гонщикам грозят миллионные штрафы и тюрьма

28 сентября 2017, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Уличным гонщикам грозят миллионные штрафы и тюрьма
globallookpress.com

Депутаты Госдумы России намерены ужесточить ответственность за автомобильные гонки на ночных улицах городов. Предлагается ввести для стритрейсеров миллионные денежные штрафы и тюремное наказание.

В российской Госдуме обсудят ужесточение санкций в отношении уличных гонщиков, пишет газета «Известия». Депутаты предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и ввести для стритрейсеров миллионные штрафы и уголовную ответственность за многократные нарушения данного закона.  

Полиция такие меры поддерживает, но эксперты опасаются обратного эффекта от излишне строгого наказания. КАК вариант решение проблемы можно строить специальные автодромы, считают эксперты. 

 

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Уличным гонщикам грозят миллионные штрафы и тюрьма

Уличным гонщикам грозят миллионные штрафы и тюрьма

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СК России: задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа"

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