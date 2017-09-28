Уличным гонщикам грозят миллионные штрафы и тюрьма

Депутаты Госдумы России намерены ужесточить ответственность за автомобильные гонки на ночных улицах городов. Предлагается ввести для стритрейсеров миллионные денежные штрафы и тюремное наказание.

В российской Госдуме обсудят ужесточение санкций в отношении уличных гонщиков, пишет газета «Известия». Депутаты предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и ввести для стритрейсеров миллионные штрафы и уголовную ответственность за многократные нарушения данного закона.

Полиция такие меры поддерживает, но эксперты опасаются обратного эффекта от излишне строгого наказания. КАК вариант решение проблемы можно строить специальные автодромы, считают эксперты.