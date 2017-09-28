В Новосибирске депутаты запретили собакам лаять по ночам

Депутаты Заксобрания Новосибирской области в первом чтении приняли поправки к «закону о тишине» и внесли правки в региональный административный кодекс: владельцы собак будут отвечать за лай своих питомцев.

Согласно законам Новосибирской области, владельцы собак отвечают за лай своих питомцев в ночное и обеденное время, пишет «РГ».

В новосибирском парламенте пояснили, что запрет на ночной шум коснется только владельцев кошек и собак, остальным животным в деревне можно хрюкать, кукарекать и т.д.

А вот для владельцев собак и кошек с 22.00 до 07.00 в рабочие дни и до 09.00 утра в выходные дни лай и мяуканье их питомцев влетит в копеечку. Простые владельцы собак и кошек заплатят штраф в 3000 рублей, должностные лица – 5000, а юридические -10000.