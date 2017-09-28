В России мужчины стали жить дольше

Разрыв в средней продолжительности жизни мужчин и женщин в России впервые сокращен на десять лет, задача - максимально его сократить. Об сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Средняя продолжительность жизни мужчин выросла на один год — до 67,5 лет. По словам Скворцовой, этот показатель у женского населения в России сегодня составляет 77,4 года.

Россия заняла 110 место в мире по средней продолжительности жизни. Об этом говорят последние данные статистики.

Кстати, для того, чтобы продлить жизнь и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, человеку необходимо быть физически активным 150 минут в неделю.