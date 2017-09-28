Эксперты объяснили разницу в зарплатах мужчин и женщин в России

В России женщины получают меньше мужчин из-за необходимости ухаживать за детьми. К такому выводу пришли специалисты Института стратегического анализа ФБК.

Из доклада экспертов, оказавшегося в распоряжении «Коммерсанта», следует, что наибольшие различия в зарплатах мужчин и женщин в РФ приходятся на середину карьеры, а в странах Евросоюза - на предпенсионный возраст. В докладе это объясняется разным режимом ухода за детьми в России и ЕС. Так, на Кипре, в Португалии и Дании средняя продолжительность декретного отпуска составляет менее месяца. В России же женщины после рождения ребенка делают перерыв в работе на 9–14 месяцев.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что Минфин РФ анонсировал рост зарплат в 2018 году.