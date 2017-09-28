В Челябинске установят новые знаки для пешеходов

Новые знаки, обозначающие пешеходный переход, будут сделаны по современным стандартам. Желтый фон на дугообразной опоре будет хорошо виден водителям на всех полосах. Только в текущем году обещают заменить более 900 таких знаков. Также установят дополнительные 175 анимированных табло с двигающимся пешеходом.

Как уточнили в горадмиистрации, на новых знаках человечек будет мигать, и со стороны будет видно, что идет маленький светящийся пешеход. Не заметить его будет невозможно.

Кроме того, обновят и разметку на полосах. Зебру раскрасят в желто-белый цвет.

— Мы уже сделали такую разметку возле школ к 1 сентября, - рассказал замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников. - Потом будем наносить ее возле других социальных объектов.