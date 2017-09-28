В Московском метро откроется Мобильный планетарий
28 сентября 2017, 08:59 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В начале октября на станции в Московском метрополитене появится купол Мобильного планетария. Открытие необычного комплекса в столичной подземке приурочено к проведению Всемирной недели космоса.
Мобильный планетарий появится в конце октября в павильоне станции «Выставочная» столичного метрополитена, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария. Проект Мобильного планетария – совместная кампания Московского метрополитена и планетария Москвы.
Мобильный планетарий можно будет посетить с 3 по 10 октября. Для пассажиров метро вход будет бесплатным. Высота купола Мобильного планетария – 3 метра, в ширину планетарий займет пять метров.