В Московском метро откроется Мобильный планетарий

В начале октября на станции в Московском метрополитене появится купол Мобильного планетария. Открытие необычного комплекса в столичной подземке приурочено к проведению Всемирной недели космоса.

Мобильный планетарий появится в конце октября в павильоне станции «Выставочная» столичного метрополитена, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария. Проект Мобильного планетария – совместная кампания Московского метрополитена и планетария Москвы.

Мобильный планетарий можно будет посетить с 3 по 10 октября. Для пассажиров метро вход будет бесплатным. Высота купола Мобильного планетария – 3 метра, в ширину планетарий займет пять метров.