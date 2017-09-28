Россияне стали отказываться от лекарств в целях экономии

В условиях продолжающегося экономического кризиса жители России вынуждены экономить на лекарствах. Такой вывод сделали социологи.

Опрос на данную тему провел холдинг «Ромир», его результаты опубликовала «Независимая газета». В исследовании приняла участие тысяча человек из всех типов городов всех федеральных округов.

В экономии на медицинских препаратах признались 52% респондентов. Многие из них заявили, что стараются не болеть и покупают лекарства только при крайней необходимости. Нашлись среди опрошенных и приверженцы нетрадиционной медицины, предпочитающие народные методы лечения.

Ранее «Аргументы недели» писали, что российские ученые разрабатывают уникальные лекарства от инсульта.