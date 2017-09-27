Госдума рассмотрит закон о допустимой доле алкоголя у водителей

В нижнюю палату российского парламента 27 сентября внесен законопроект о допустимом уровне концентрации наркотических средств или психотропных веществ в организме человека во время вождения автомобиля.

В Госдуму РФ внесен законопроект о допустимой доле запрещенных веществ или алкоголя в крови водителя при управлении транспортным средством, пишет газета «Известия». Инициатор закона – депутат от партии «Родина» Алексей Журавлев.

Автор законопроекта поясняет, что многие лекарственные вещества, особенно из категории обезболивающих, запрещены для тех, кто водит авто. В итоге до 5% положительных проб на алкоголь у водителей – это последствия приема обезболивающих, сердечных и противоаллергенных лекарств. Депутат уточняет, что перечисленные препараты, как правило, довольно долго выводятся из организма и простой человек не способен точно определить длительность этого процесса, чтобы сесть за руль.