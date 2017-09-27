СМИ: губернатор НАО подал в отставку

Журналистам стало известно о скорой отставке главы Ненецкого автономного округа (НАО) Игоря Кошина. Информатор, близкий к региональной администрации, сказал, что губернатор уйдет с поста до конца недели.

Губернатор НАО Игорь Кошин вскоре уйдет со своего поста, сообщает РБК со ссылкой на источник в администрации НАО. Есть сведения, что Кошин уже написал заявление о сложении с себя обязанностей главы региона. Источники в администрации сообщают, что отставка Кошина связана с тем, что в регионе невозможно выполнить требования по повышению зарплаты бюджетникам и строительство социальных объектов движется крайне низкими темпами.