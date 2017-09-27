Актер Стивен Сигал резко высказался о США и России

В настоящее время голливудская звезда актер Стивен Сигал находится в Москве. Актер вышел в прямой эфир британского телеканала, чтобы высказать свою позицию по российско-американским отношениям.

Актер Стивен Сигал считает, что США и Россия нужны друг другу. Сигал получил российское гражданство в 2016 году и, как следствие, попал в базу украинского сайта «Миротворец» и стал невъездным на Украину.

Сигала спросили про акции протеста в США и актер признался, что верит в право каждого на свободу слова, как и в то, что никто не должен указывать гражданам любой страны, где именно им можно собираться, чтобы посмотреть футбол и выразить свои политические взгляды.