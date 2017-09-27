"Москва онлайн" покажет первую человеческую свадьбу в зоопарке

30 сентября, в день Веры, Надежды и Любви, на территории Московского зоопарка состоится первая выездная регистрация брака. Пройдет она в "Жилом доме Клюева". Особняк открылся после реконструкции в августе текущего года. Отныне в его стенах будут не только скреплять узами брака влюбленных, но и проводить выставки, читать лекции, устраивать концерты, сообщает портал "Москва 24".



Смотрите прямую трансляцию 30 сентября в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

