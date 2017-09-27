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//Общество 13+

"Москва онлайн" покажет первую человеческую свадьбу в зоопарке

27 сентября 2017, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

"Москва онлайн" покажет первую человеческую свадьбу в зоопарке
Фото: портал Москвы 24/Александр Авилов

30 сентября, в день Веры, Надежды и Любви, на территории Московского зоопарка состоится первая выездная регистрация брака. Пройдет она в "Жилом доме Клюева". Особняк открылся после реконструкции в августе текущего года. Отныне в его стенах будут не только скреплять узами брака влюбленных, но и проводить выставки, читать лекции, устраивать концерты, сообщает портал "Москва 24".

Смотрите прямую трансляцию 30 сентября в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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Дом для всех

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Минобороны РФ: В Сирии уничтожены 5 влиятельных полевых командиров террористов

Минобороны РФ: В Сирии уничтожены 5 влиятельных полевых командиров террористов

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о ликвидации в сирийской провинции Идлиб пяти влиятельных командиров, руководивших террористами.

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Собственник "ВИМ-Авиа" заявил о продаже компании за 1 рубль

Собственник "ВИМ-Авиа" заявил о продаже компании за 1 рубль

Владелец авиаперевозчика «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев заявил о готовности продать свой бизнес за 1 рубль. Мурсекаев объяснил свою позицию тем, что ему якобы надоела авиация и он готов расстаться с этим бизнесом.

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Владимир Путин сменил главу управления по противодействию коррупции

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Депутаты предложили вернуть в школы медиков

В российских школах могут снова появиться медицинские кабинеты. С соответствующим предложением выступили в Государственной Думе. Авторы данной законодательной инициативы планируют решить 2 задачи.

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В Москве в ДТП на МКАД погиб актёр сериала "Физрук"

В Москве в ДТП на МКАД погиб актёр сериала "Физрук"

В Москве в ДТП на МКАД в ночь на среду, 27 сентября, погиб актёр сериала "Физрук" Егор Клинаев. Егору было 18 лет. Молодой актёр ехал по МКАД на своём автомобиле и увидел аварию.

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Экс-гендиректор Су-155 Мещеряков арестован по делу о мошенничестве

Экс-гендиректор Су-155 Мещеряков арестован по делу о мошенничестве

Бывший генеральный директор одной из крупнейших строительных компаний СУ-155 Александр Мещеряков обвиняется в особо крупном мошенничестве. Строитель-бизнесмен находится под арестом с 13 сентября.

//Общество

От выставок – к развитию криптофинансовых технологий и блокчейна в Крыму

От выставок – к развитию криптофинансовых технологий и блокчейна в Крыму

22–23 сентября в Симферополе состоялась юбилейная 20‑я выставка, организованная оргкомитетом проектов «Крым – Юг России». Выставка была посвящена агропромышленному комплексу и собрала компании материковой России и Крыма, занятые в развитии сельского хозяйства, производстве продуктов питания и…

//Город М

Дом для всех

Дом для всех

В Москве, по данным Всероссийской переписи населения, проживают представители свыше 160 национальностей. О том, как они работают, общаются между собой рассказал директор Московского дома национальностей Владимир ТАРАСОВ. Больше всего трудовых мигрантов приезжает к нам из Узбекистана.

//Общество

Вундеркиндов больше нет

Вундеркиндов больше нет

Лиза АРЗАМАСОВА впервые сыграла в кино в 4 года. Популярность пришла после съёмок в культовом сериале «Папины дочки». Всего у 22‑летней актрисы больше сорока ролей в таких фильмах и сериалах, как «Братья Карамазовы», «Достоевский», «В плену времени», «Взрослая жизнь девчонки Полины Субботиной»,…

//Криминал

Глава одного из районных Советов ветеранов Москвы задержан за педофилию

Глава одного из районных Советов ветеранов Москвы задержан за педофилию

В Москве задержан 67-летний глава Совета ветеранов одного из районов города Николай Л. Полиция задержала мужчины у Китайгородском проезде. Следствие считает, что задержанный имел интимную связь с подростком.

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Батарейки на свалку?

Батарейки на свалку?

2017 год в России объявлен Годом экологии. Одним из ключевых моментов в поддержании благоприятной и безопасной для жизни окружающей среды до сих пор остаётся идея раздельного сбора мусора для последующей его переработки. И батарейки здесь не исключение. В Москве и области есть сотни контейнеров

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Здесь помню, здесь не помню...

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Светлана Немоляева как драгоценность

Светлана Немоляева как драгоценность

Репертуар московского Театра имени Маяковского пополнился блистательной комедией А.Н. Островского «Бешеные деньги». Поставил спектакль молодой режиссёр А. Шульев, а магнитом для зрителя является не только неплохая репутация Театра имени Маяковского, но также имя исполнительницы одной из главных ролей.

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В РПЦ предложили национализировать советские песни

В РПЦ предложили национализировать советские песни

Произведения искусства, созданные нашими предками, надо приватизировать, считают в РПЦ. Позицию церкви по этому вопросу озвучил первый заместитель руководителя синодального Отдела РПЦ Александр Щипков.

//Новости Гнездо.ру

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Над всей Испанией безоблачное небо – 2

Над всей Испанией безоблачное небо – 2

В преддверии референдума в Каталонии, который центральная власть в Мадриде объявила незаконным, в Испании накаляются страсти. На фоне действий репрессивного характера становится известно и о перемещении испанских войск в Каталонию. Испанцы доиграются до повторения своей гражданской войны?

//Общество

ММК покоряет Арктику

ММК покоряет Арктику

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал лауреатом первой премии «Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2017 года

//Тема номера

Болейте на здоровье

Болейте на здоровье

Минздрав уверяет россиян, что от оптимизации и сокращения финансирования российское здравоохранение только выиграет. И без конца напоминает о возросшей на пару лет средней продолжительности жизни, которая с медициной, может быть, и не связана: народ, например, стал активнее следить за своим здоровьем

//Политика

В России появятся крипторубли?

В России появятся крипторубли?

Не утихают разговоры о возможности признания финансовыми властями нашей страны криптовалют. Ситуация меняется быстро – ещё совсем недавно Минфин предлагал давать «главам финансовых компаний до 7 лет заключения за выпуск денежных суррогатов». Схожей позиции придерживался и Центробанк

//Общество

СМИ: губернатор НАО подал в отставку

СМИ: губернатор НАО подал в отставку

Журналистам стало известно о скорой отставке главы Ненецкого автономного округа (НАО) Игоря Кошина. Информатор, близкий к региональной администрации, сказал, что губернатор уйдет с поста до конца недели.

//Политика

Чехи тоже хотят репараций

Чехи тоже хотят репараций

Вслед за Польшей возможность требования с России репараций за «годы оккупации» стали обсуждать и СМИ Чехии. Дело ещё не вышло на правительственный уровень, но лиха беда начало. Поляки тоже сначала ограничивались фантазиями, а теперь готовы репарации из Германии и России на официальном уровне

//Экономика

Ядерные столпы

Ядерные столпы

В конце сентября Россия спустила на воду самый мощный в мире ядерный ледокол. 173-метровый стальной титан «Сибирь», с двумя сердцами-реакторами РИТМ-200 по 175 МВт каждое, с автономностью плавания 7 лет. Первый в мире корабль, способный справиться с трёхметровыми льдами, построен в рекордные сроки

//Экономика

Новый виток банкопада

Новый виток банкопада

Центробанк продолжает расчистку банковских рядов, которой четвёртый год подряд изрядно пугает вкладчиков. С начала 2017 г. ушли в историю ровно 50 таких организаций. Первой ласточкой в нынешнем году стал ярославский Булгар-банк, последняя жертва на сегодня – банк «Арсенал»

//Общество

Учёные и «АН» победили «дракона» Фурсенко

Учёные и «АН» победили «дракона» Фурсенко

Академик Александр Сергеев, директор нижегородского Института прикладной физики РАН, подавляющим большинством голосов был избран новым руководителем научного ареопага страны – Российской академии наук. Теперь его кандидатуру должен утвердить президент

//Политика

Чем ответит Москва за убийство российского генерала в Сирии

Чем ответит Москва за убийство российского генерала в Сирии

Битва за Сирию вступает в решающую фазу. Вашингтон при помощи подконтрольных курдских военных формирований пытается захватить самые большие месторождения сирийских углеводородов на восточном берегу реки Евфрат. Уже почувствовав запах нефти, американцы не останавливаются ни перед чем 

//Культура

«Тараканы» старого  работника культуры

«Тараканы» старого  работника культуры

Есть такие песни, прекрасные песни, которым никак не пожелаешь актуальности. Это, например, пацифистские хиты Сергея ГАЛАНИНА и группы «СерьГа». В частности, самый известный: «А что нам надо? Да просто свет в оконце. А что нам снится? Чтоб кончилась война. Куда идём мы? Туда, где светит солнце.

//Экономика

Украина оценила возможность закупок газа в России

Украина оценила возможность закупок газа в России

Коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил журналистам, что вероятность закупок Украиной газа у российского «Газпрома» до конца 2019 года на сегодняшний день невелика.

//Политика

Литовские поляки обожают Россию

Литовские поляки обожают Россию

Из Литвы приходят удивительные новости. Похоже, националистическая политика нынешних властей страны во главе с президентом Далей Грибаускайте достала даже местных поляков. Как утверждают европейские СМИ, «Польское меньшинство, проживающее у юго-восточной границы Литвы, обожает Путина.

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Ураган «Матильда»: буря в стакане с царской кровью

Ураган «Матильда»: буря в стакане с царской кровью

Словно снежный ком нарастали шум и уголовные разборки в связи с предстоящей премьерой самой скандальной киноленты всех времён и народов. «АН», как правило, стараются не участвовать в подобного рода дискуссиях, которые поначалу представляют из себя полную хрень. Но когда молчать становится неприлично, остаётся взглянуть на «хрень» с неожиданной стороны

//Армия

Росгвардия объяснила закупку хрустальных погон

Росгвардия объяснила закупку хрустальных погон

Ранее «Аргументы недели» сообщали о планах Росгвардии закупить хрустальные погоны для высшего командования. В ведомстве объяснили необычный заказ давними воинскими традициями Российской империи.

//Общество

Актер Стивен Сигал резко высказался о США и России

Актер Стивен Сигал резко высказался о США и России

В настоящее время голливудская звезда актер Стивен Сигал находится в Москве. Актер вышел в прямой эфир британского телеканала, чтобы высказать свою позицию по российско-американским отношениям.

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