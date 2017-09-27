В зале ожидания на Керченской переправе поставят кровати

Для удобства пассажиров, ожидающих возобновления работы Керченской паромной переправы, планируется открытие дополнительного зала ожидания, где будут размещены кровати.

Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Морская дирекция».

По информации оператора переправы, России для пассажиров, ожидающих в порту очереди на паром организовано регулярное бесплатное горячее питание, напитки (чай, вода).

На территории накопительных площадок расположены залы ожидания, которые оборудованы комнатой матери и ребенка, медпунктами, системами кондиционирования, местами общественного питания, санитарными узлами, предусмотрен бесплатный Wi-Fi.

По состоянию на 16:00 в порту «Кавказ» очереди ожидают 250 легковых автомобилей, 71 автобусов и 160 грузовых и малотоннажный транспорт, на площадке Славянск на Кубани – 475 грузовых транспортный средств.

В порту Крым в ожидании находятся 475 легковых автомобилей, 45 автобусов и 100 грузовых и малотоннажный транспорт. На накопительной площадке «Аэропорт» – 595 грузовых транспортных средств.

В «Морской дирекции» просят воздержаться от поездок на Керченскую переправу до 29 августа, пишут "Аргументы недели - Крым".

Напомним, поздно вечером 25 сентября работа переправы была приостановлена из-за сильных порывов ветра – до 25 метров в секунду. До настоящего времени из-за шторма не было осуществлено ни одного рейса.