В зале ожидания на Керченской переправе поставят кровати
27 сентября 2017, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]
Для удобства пассажиров, ожидающих возобновления работы Керченской паромной переправы, планируется открытие дополнительного зала ожидания, где будут размещены кровати.
Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Морская дирекция».
По информации оператора переправы, России для пассажиров, ожидающих в порту очереди на паром организовано регулярное бесплатное горячее питание, напитки (чай, вода).
На территории накопительных площадок расположены залы ожидания, которые оборудованы комнатой матери и ребенка, медпунктами, системами кондиционирования, местами общественного питания, санитарными узлами, предусмотрен бесплатный Wi-Fi.
По состоянию на 16:00 в порту «Кавказ» очереди ожидают 250 легковых автомобилей, 71 автобусов и 160 грузовых и малотоннажный транспорт, на площадке Славянск на Кубани – 475 грузовых транспортный средств.
В порту Крым в ожидании находятся 475 легковых автомобилей, 45 автобусов и 100 грузовых и малотоннажный транспорт. На накопительной площадке «Аэропорт» – 595 грузовых транспортных средств.
В «Морской дирекции» просят воздержаться от поездок на Керченскую переправу до 29 августа, пишут "Аргументы недели - Крым".
Напомним, поздно вечером 25 сентября работа переправы была приостановлена из-за сильных порывов ветра – до 25 метров в секунду. До настоящего времени из-за шторма не было осуществлено ни одного рейса.