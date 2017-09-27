Жителям Курской области запретили ходить в лес

В Курской области запрещено посещатьб леса. Запрет связан с повышенной пожароопасностью в регионе и местные власти пошли на крайние меры. Известно, что запрет будет действовать, пока ситуация не улучшится.

На территории Курской области установлен четвертый класс пожарной опасности (предпоследний уровень перед «чрезвычайным»), пишут «Известия».

Жителям Курской области запрещено входить в лес или въезжать в него на автомобилях и других транспортных средствах. Местные власти уточняют, что запрет будет действовать до 4 октября. Пока же леса патрулируются полицией и лесниками. За нарушение запрета предусмотрен штраф.