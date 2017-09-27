Жена отсудила у мужа 50 тысяч рублей за оскорбления

Жена наказала своего супруга за оскорбления. Комментарии мужчины про свою «половинку» в социальных сетях будут ему стоить 50 тысяч рублей. Мужчина считает, что штраф очень высок, но оскорблений не отрицает.

Супружеская пара из Бурятии в данное время находится в разводе, который и послужил причиной словесной перепалки бывших супругов в социальных сетях, пишут «Известия».

Экс-муж ежедневно после развода заходил на страничку бывшей жены на Viber и Facebook и оставлял там оскорбительные комментарии. Экс-жена подала в суд, потребовав 300 тысяч моральной компенсации. Мужчина факта оскорблений не отрицал, но просил суд снизить размер компенсации хотя бы до 1 тысячи рублей. Свою просьбу он мотивировал тем, что бывшая жена его тоже оскорбила, вот он и ответил. Возможно, так оно и было, когда мужчина звонил своей бывшей и оскорблял ее «онлайн». Но суд доказательств мужской правоты не нашел и присудил экс-супругу штраф в 50 тысяч рублей.