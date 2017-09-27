Летом минувшего года москвичка Елена Гращенкова заказала "Яндекс.Такси" и попала в аварию. На лечение, по словам пассажирки, ушло 625,6 тыс рублей. Елена хочет возместить ущерб и получить моральную компенсацию.

После ДТП Елена Гращенко получила по страховке ОСАГО свыше 75 тысяч рублей, но это – копейки по сравнению с затратами на лечение после ДТП, уверяет истица. Гращенко хочет возместить и материальный, и моральный ущербы, сообщает ТАСС.

Пассажирка "Яндекс.Такси" намерена взыскать с перевозчика 60 миллионов рублей, из которых 59,3 миллиона - компенсация за моральный вред. Московский суд рассмотрит иск пассажирки 19 октября. В компании «Яндекс.Такси» сообщают, что никакого иска пока не получали. Ранее перевозчик отказался выплачивать Елене компенсацию.