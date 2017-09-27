В Уфе состоится III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

28-29 сентября 2017 года в Уфе пройдет III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. В течение двух дней в рамках форума пройдет 8 дискуссионных сессий, на площадке будут действовать консультационные площадки институтов развития бизнеса, международный трек «Бизнес без границ», выставка и биржа контактов. Мероприятие соберет более 1300 участников из более 20 стран. Среди спикеров ведущие эксперты Индии, Казахстана, Китая, России, Узбекистана, ЮАР.

Главным событием форума станет пленарное заседание «Особенности, роль и место малого бизнеса в экономиках регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Достижения и проблемы» с участием главы республики, руководителей федеральных и региональных профильных министерств, представителей экспертного сообщества и зарубежных делегаций.

В числе приглашенных спикеров: первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ Олег Фомичев, глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, вице-президент «Деловой России» Нонна Каграманян, исполнительный секретарь Делового Совета ШОС Сергей Канавский, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, а также представители Китая и Кыргызстана. Модератором заседания выступит заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Фархад Самедов.

Подтвердили свое участие в качестве спикеров ведущие эксперты Индии, Казахстана, Китая, России, Узбекистана, ЮАР.

На пленарной сессии участники рассмотрят региональные особенности развития малого бизнеса и наиболее перспективные ниши для деятельности предпринимателей. Делегаты оценят роль малого бизнеса в экономике различных государств, а также проанализируют меры стимулирования развития малого бизнеса в России и в странах-участницах ШОС и БРИКС.

В рамках форума пройдут отдельные секции, посвященные условиям создания безбарьерного сотрудничества на пространстве ШОС и БРИКС, финансовой, правовой и инфраструктурной поддержке малого бизнеса, усилению позиций экспортно-ориентированных предприятий. Участники затронут вопросы развития франчайзинга, молодежного предпринимательства, новых цифровых технологий и другие. Особое внимание будет уделено знакомству с наиболее успешными проектами российских и зарубежных предприятий малого бизнеса. В рамках практической сессии участники рассмотрят основные ошибки предпринимателей, механизмы привлечения инвестиций, пути решения проблем, мешающих развитию бизнеса.

Дополнительную информационную поддержку на форуме можно будет получить благодаря работе консультационных площадок с участием представителей инфраструктуры поддержки МСП Минэкономразвития РФ, Корпорации развития МСП, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского экспортного центра, Агентства стратегических инициатив, «Деловой России» и других.

Также в течение двух дней в рамках форума будет действовать международный трек «Бизнес без границ» – презентационная площадка для делегаций и отдельных участников. Благодаря этой инициативе предприятия малого бизнеса смогут быстрее найти заинтересованных в сотрудничестве партнеров, выстроить взаимодействие с лицами, принимающими решения, провести переговоры и заключить перспективные договоры.

Напоминаем, что III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет в столице Башкортостана 28-29 сентября 2017 года. Ожидается, что в течение двух дней в мероприятиях форума примут участие свыше 1300 делегатов из более чем 20 регионов России и зарубежных стран, в том числе из Индии, Китая, Бразилии, ЮАР, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Организаторами форума вступают Правительство Республики Башкортостан, Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму и Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан. Форум поддерживают Торгово-промышленная палата РФ и Деловой Совет ШОС.