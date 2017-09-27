В соборе святого Адальберта в Калининграде появился старинный орган

В Калининграде в католическом соборе святого Адальберта музыканты репетируют новую программу. Старинному органу больше ста лет. В Россию он попал недавно из Германии, где его чуть было не уничтожили, сообщает Общественное Телевидение России.

Путь этого старинного органа из немецкого Бохума в Калининград занял 9 месяцев. Несколько недель калининградские органисты аккуратно разбирали его и упаковывали для транспортировки, а затем инструмент несколько месяцев ждал в польском Гданьске, пока будут оформлены все таможенные документы.

Исторический инструмент швейцарский фирмы "Дюма и сыновья" немцы планировали положить под бульдозер. Церковь, в которой он стоял, передавала помещение под дискотеки, за неимением прихожан, и новым хозяевам орган был не нужен.

Галина Шашкова, настройщик органа: "В этом органе находится 2 мануала и 19 регистров. И в нем уникальный, красивый, волшебный, божественный звук".

Евгений Авраменко, органист: "Очень благородный инструмент и к нему очень легко приспособиться, я не знаю как, но меня он, по-моему, сразу принял, мне очень удобно с ним работать".







Орган выполнен в готическом стиле, все его внутренние детали, по словам органистов, в отличном состоянии. Хотя реставрацию инструмента его прежние хозяева проводили 45 лет назад.

Первый большой концерт на новом старом органе дали в католическом соборе Святого Адальберта. Раньше тут использовали лишь электронный орган, теперь у прихожан есть возможность насладиться звучанием настоящего.