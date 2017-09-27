Эксперты ВЭФ назвали страны с самым высоким потенциалом граждан

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) просчитали среднемировой показатель так называемого «индекса человеческого капитала». Имеется в виду, насколько граждане этих стран себя реализуют.

Эксперты ВЭФ пришли к выводу, что чем выше доход страны, тем больше возможностей у граждан этой страны себя реализовать. Среднемировой индекс «человеческого капитала» стран составляет 62%, пишет «КоммерсантЪ».

Получить отличное образование и выгодно применить затем полученные знания в работе имеют возможность только граждане стран с высоким доходом, таков вывод экспертов ВЭФ. По данным экспертов, лучше всего «человеческий капитал» используют страны с высоким ВВП на душу населения, но к их уровню смогли приблизиться и страны более «бедные» по доходам на душу населения, и среди них - Россия и Украина. Эксперты объясняют такой эффект тем, что в России и на Украине уровень образования высок, но применить это образование у граждан шансов маловато.

Эксперты составили «Глобальный индекс человеческого капитала», в который вошли 130 стран, где проживает 93% населения планеты. Страны оценивали по шкале от «0» до «100» по четырем группам показателей — потенциал (полученный уровень образования у всех поколений), использование (применение и накопление знаний в работе), развитие (текущие усилия в области образования и повышения квалификации учащихся и работающего населения), ноу-хау (распространение и глубина применения специализированных знаний в работе) — и по пяти возрастным группам.

Барьер в 70% по реализации «человеческого капитала» удалось лишь 25 странам и среди них – Россия и Украина. Наиболее эффективно человеческие ресурсы реализовывают в Северной Америке и Западной Европе, хуже всего - в Южной Азии и странах Африки южнее Сахары. На вершине рейтинга - Норвегия (77,1 балла-процента), Финляндия (77,1) и Швейцария (76,5). Чуть хуже дела обстоят в США (74,8), Дании (74,4) и Германии (74,3). Россия заняла 16-е место с индексом 72,2 балла.