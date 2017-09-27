Владимир Путин сменил главу управления по противодействию коррупции

Главой управления президента России по противодействию коррупции 27 сентября назначен Андрей Чоботов, который сменил на посту Олега Плохого. Путин назначил Плохого первым заместителем министра юстиции РФ.

Глава России 27 сентября сменил начальника Управления президента России по противодействию коррупции. Олег Плохой возглавлял Управление с декабря 2013 года. Место главы Управления занял Андрей Чоботов, ранее работавший в Министерстве обороны. С 2011 по 2016 годы Чоботов был главой секретариата руководителя администрации президента Сергея Иванова.

Олег Плохой занял кресло первого заместителя министра юстиции РФ.