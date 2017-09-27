Росгвардия закупит более ста пар хрустальных погон

Как сообщается в документах на сайте госзакупок, Росгвардия собирается купить 104 пары хрустальных погон общей стоимостью 582 тысячи рублей, пишет портал "Москва 24".



Согласно материалам тендера, ведомство планирует купить две пары погон "генерал-полковник", 20 пар погон "генерал-лейтенант" и 80 пар погон "генерал-майор".



Погоны должны быть упакованы в "бархатную коробку с механизмом открытия верхней крышки".

