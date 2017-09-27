Росгвардия закупит более ста пар хрустальных погон
27 сентября 2017, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщается в документах на сайте госзакупок, Росгвардия собирается купить 104 пары хрустальных погон общей стоимостью 582 тысячи рублей, пишет портал "Москва 24".
Согласно материалам тендера, ведомство планирует купить две пары погон "генерал-полковник", 20 пар погон "генерал-лейтенант" и 80 пар погон "генерал-майор".
Погоны должны быть упакованы в "бархатную коробку с механизмом открытия верхней крышки".