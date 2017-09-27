Керченский мост увеличил популяцию дельфинов

Строительство Керченского моста, который соединит Крымский полуостров с материковой Россией, привело к увеличению популяции дельфинов в Керченском проливе.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявила заведующая лабораторией фиторесурсов отдела биотехнологий и фиторесурсов Института морских биологических исследований РАН Наталия МИЛЬЧАКОВА, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

Она отметила, что крымские ученые не имеют возможности контролировать состояние экосистемы в районе строительства моста, так как этим занимаются учреждения с материка.

«Мониторинг состояния экосистемы там ведут организации Краснодара и Москвы: Московского университета и Кубанского государственного университета. К сожалению, так сложилось, когда началось строительство моста, мы не могли участвовать в этих работах, так как мы еще не были федеральным учреждением и у нас не было лицензии», – рассказала МИЛЬЧАКОВА.

Однако по некоторым данным, популяция дельфинов, особенно дельфина-азовки, значительно увеличилась именно в районе Керченского моста, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Эта популяция регистрируется и в Таманском заливе, и у мыса Чауда. Увеличивается популяция даже дельфина-белобочки», – сообщила МИЛЬЧАКОВА.

По ее словам, мост способствовал увеличению кормовой базы, чем и привлек дельфинов, обитающих в Черном и Азовском морях.