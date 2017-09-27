Роспотребнадзор предлагает сажать в тюрьму за фальсификат

Роспотребнадзор не оставляет попыток добиться уголовной ответственности за подделку товаров. Глава ведомства Анна Попова заявила журналистам, что соответствующий законопроект до октября будет проработан.

На рассмотрение российского правительства законопроект об уголовном наказании за подделку брендов поступит до конца октября, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Ведомство просит Госкомиссию поддержать данный проект перед тем, как он поступит на рассмотрение правительства. В ведомстве поясняют, что данный закон встречает массу препятствий на своем пути, причем, эти препятствия, по словам Поповой, «не всегда однозначные». Поэтому поддержка Госкомиссии была бы кстати.