В Крыму исчезают пляжи

В Евпатории из-за добычи песка и возведения берегоукрепительных сооружений площадь пляжей уменьшается катастрофическими темпами: в некоторых местах их размеры уменьшились в 10 раз.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила замдиректора по научно-методической и образовательной работе Морского гидрофизического института РАН Елена ВАСЕЧКИНА, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

По ее словам, с 2005 года специальными экспедициями ведется непрерывный мониторинг береговой линии: проводится топографическая съемка берега, используются спутниковые фотографии, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Пляжи в Евпатории сокращаются – если раньше они были чуть ли не 50 метров, то теперь 5 метров во многих местах. Конечно, это катастрофа. На это влияет не только добыча песка, но и строительство берегоукрепительных сооружений – молов. Они являются препятствием для свободного передвижения наносов. Когда производятся такие работы, подразумевается, что будет искусственная подпитка этих пляжей. Но она не производилась в течение многих десятилетий – идет разрушение», – рассказала ВАСЕЧКИНА.

Она добавила, что ее институт готов оказать содействие в решении проблемы, если ситуация сдвинется с мертвой точки.