Калачёвские хроники

Один из районов Волгоградской области – Калачёвский по роковому совпадению стал поставщиком резонансных криминальных новостей.

Именно в Калаче-на-Дону будет дан старт празднованию 75-летней годовщины со дня начала разгрома немецких войск в Сталинградской битве. 19 ноября здесь пройдут масштабные мероприятия, на которые приедут высокопоставленные гости, в том числе и иностранные. Поэтому попадание города и района в топ криминальных новостей накануне праздничных событий ситуацию омрачает.

Самая резонансная новость пришла из Калача 15 сентября, когда здесь пропала пятилетняя Софья. В этот день, опять же по стечению обстоятельств, в районе представили нового начальника райотдела калачёвской полиции. Сторонники конспирологических теорий стали искать связь между двумя событиями. Но пропажа ребёнка в таком случае вряд ли может быть провокацией.

Буквально через несколько дней в районе с простреленной головой нашли тело 41-летнего участкового станицы Голубинской и хутора Пятиизбянского. Точнее, экс-участкового, недавно вышедшего на пенсию. Этот случай вновь породил слухи, что полицейский как-то связан с пропажей девочки.

Малышку неделю искали всем миром – к поискам подключились казаки и волонтёры, которые прочесывали каждый метр городской территории, лесополосы и промзоны. Но находка оказалась страшной – в сарае недалеко от ее дома нашли безжизненное тело. По подозрению задержали 55-летнего местного жителя, признавшего свою вину и подробно рассказавшего о совершенном преступлении. Вокруг убийства сейчас много шума и пересудов. Но пока проходят экспертизы и допрашиваются свидетели и очевидцы, окончательные выводы делать не стоит.

Другие случаи криминальных сводок, как страшные бусины, стали нанизываться на нитку мрачных событий. В лесополосе около Калача-на-Дону нашли тело 14-летнего мальчика, пропавшего в конце августа после ссоры с родителями. Он был повешен, характер смерти выясняется. Через день в павильоне калачевского рынка нашли повешенной местную жительницу, торговавшую здесь.

Теперь уже любое событие, раньше прошедшее незаметным, незамедлительно приплюсовывается к мрачной веренице, и прервать эти нити новому начальнику полиции будет нелегко.

Ирина БУДНИКОВА