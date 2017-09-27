В поисках кооперативных связей

Волгоградский алюминиевый завод ОК РУСАЛ принял участие в 17-ой Всероссийской специализированной выставке «Промэкспо».

Выставка «Промэкспо», проходившая 20-22 сентября во Дворце спорта, объединилась в одном выставочном зале с 43-ей Всероссийской специализированной выставкой «Стройэкспо-ЖКХ». И это логично, ведь продукцией промышленного производства пользуются все отрасли хозяйства, в том числе строительная и коммунальная. Официальную поддержку выставке оказали администрация Волгоградской области, комитет промышленности и торговли, НП «Совет директоров предприятий и организаций Волгоградской области» и др. Заместитель губернатора, председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков отметил: «Главная задача сегодняшней выставки – раскрытие потенциала промышленных предприятий нашего региона. В работе выставки участвует более 50-ти производственных предприятий. Кстати, большинство из них участвует в программе импортозамещения».

Последним обстоятельством определяется то, что компании приняли участие в выставке не только чтобы себя показать, но и чтобы других посмотреть: лучшим итогом участия станет нахождение новых партнёров, способных собственной продукцией заместить импорт. Директор по производству Артём Фоминых подчеркнул в этой связи, что одна из целей участия завода в «Промэкспо» – «показать, какую продукцию производит ВгАЗ, в каких отраслях экономики в том числе и нашего региона, она может быть использована, а также укрепить дружеские связи с нашими коллегами и партнёрами».

Актуальность подвержена изменениям: скажем, порошковый алюминий производят на ВГАЗе с 1963 года, но в наши дни случился настоящий бум спроса на некоторые его виды. Всё дело в развитии так называемых аддитивных технологий, в частности, 3D-печати, использующейся во всё большем количестве отраслей экономики. Суть технологии в том, что деталь производится из материала не путём отсечения лишнего, как в традиционной промышленности, а, наоборот, наслаиванием – принтер творит трёхмерную модель, расходуя на неё минимально необходимое количество материала, а это значительно экономит ресурсы. Если учесть, что алюминий благодаря своим полезным свойствам применяется всё шире, то логично, что высокотехнологичные отрасли стали активно использовать детали из этого металла, произведённые именно аддитивно. Образовался новый мировой рынок, объём которого постоянно растёт, и РУСАЛ занял очень серьёзную его долю, предложив новые порошковые сплавы. Причём компания и сама занимается производством продукции высокой степени передела: так, недавно алюминиевый гигант совместно с «Вертолётами России» изготовил ряд авиационных деталей с использованием собственного порошка из сплава AlSi10Mg.

Аддитивные технологии – это лишь один из примеров востребованности алюминиевого порошка, поэтому не удивительно, что различные его образцы составили большую часть экспозиции завода. Но, разумеется, присутствовали и алюминиевые чушки, и цилиндрические слитки разных диаметров. Первичный металл, сплавы и полуфабрикаты, независимо от форм выпуска, нужны экономике и обязательно найдут своего потребителя в лице промышленных предприятий, занятых производством конечной продукции. А кооперативные связи внутри региона не только снизят транспортно-логистические издержки предприятий, но и будут иметь мультипликативный эффект с точки зрения развития экономики.

Константин СМОЛИЙ