Депутаты предложили вернуть в школы медиков

В российских школах могут снова появиться медицинские кабинеты. С соответствующим предложением выступили в Государственной Думе.

Авторы данной законодательной инициативы планируют решить 2 задачи. Первая из них – введение льгот для врачей, работающих в школах. Вторая – смягчение требований к лицензированию медкабинетов в учебных заведениях. В настоящее время эти требования таковы, что выполнить их практически невозможно.

Как пишет «Российская газета», в министерстве образования и науки данное предложение поддержали. При этом представители ведомства отметили, что вопрос нуждается в дальнейшей проработке.

Ранее в среду «Аргументы недели» писали, что глава Минобрнауки Ольга Васильева назвала преступлением проведение в школах платных уроков по основным предметам.