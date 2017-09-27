Волгоградский фонд поплатился за сотрудничество с иностранными агентами

За сотрудничество с организацией, внесенной в реестр иностранных агентов, наказан волгоградский фонд, известный проведением экономический и социальных исследований.

Фонд «Институт экономических и социальных исследований» и его директор Михаил Шевяков привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 50 тысяч рублей по решению Краснооктябрьского районного суда Волгограда. Суд установил, что волгоградская организация сотрудничала с «Левада-центром», внесенным Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также с «Американо-российским фондом по экономическому и правовому развитию», президенту которого Генпрокуратура РФ запретила въезд в Россию.

Вместе с «Левада-Центром» институт проводил опросы жителей Волгограда и области, в том числе, и на политические темы. Суд решил, что формулировка вопросов могла содержать агитационные признаки, а так же элементы манипуляции общественным мнением. Среди тем - присоединения Крыма к России и оценка деятельности Алексея Навального. Но понятно, что протоколы об административном нарушении составлены не по этой причине, а по факту получения институтом денежных средств от НКО, признанных иностранными агентами. По результатам прокурорской проверки и судебного разбирательства фонд Михаила Шевякова расторг договор с «Левада-Центром». С «Американо-российским фондом по экономическому и правовому развитию» фонд ИЭСИ сотрудничал ещё в 2011 году, до признания его нежелательным в России. Но на официальном сайте волгоградского фонда в свободном доступе продолжали находиться сведения о результатах проведенного несколько лет назад социологического исследования.