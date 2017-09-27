Васильева: платные уроки по основным предметам в школах - преступление

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на правительственном часе в Госдуме привела примеры, что в некоторых школах дополнительные занятия по основным предметам проводятся за деньги.

Глава Минобрнауки считает, что школы, которые берут деньги за уроки по основным предметам, совершают преступление.

По словам Васильевой, договор, в котором ученикам 6-го класса вменяются дополнительные платные занятия по часу по русскому языку и математике, она видела одной из подмосковных школ.

"Бороться с подобной практикой можно только с помощью «жёсткой вертикали управления образования", - заявила Васильева. По ее мнению, некоторые внеурочные занятия, например "какой-то интересный языковой кружок", могут быть платными с согласия родителей школьников, - передает RT.

"Я считаю и глубоко убеждена, что никаких платных услуг — как вы сказали, мыло или занавески — быть не может", — заявила Васильева. А вот бесплатную выдачу детям молока в школах Васильева поддержит.