В Минобразовании одобрили предложение выдавать школьникам бесплатное молоко

Бесплатное молоко для школьников – предложение полезное, считает министра российского образования Ольга Васильева. Если на данный проект правительство выделит деньги, то Минобразование инициативу одобрит.

Инициатор предложения о бесплатном молоке для школьников депутат от КПРФ Казбек Тайсаев. 27 сентября во время «правительственного часа» в Госдуме РФ Тайсаев обсудил свою инициативу с Васильевой, сообщает РИА Новости.

Депутат привел в качестве примера то, что бесплатное молоко школьникам уже выдают в Белгородской, Воронежской и некоторых других областях России. Глава Минобразования сказала, что ее ведомство охотно поддержит такие инициативы.