В Минобразовании одобрили предложение выдавать школьникам бесплатное молоко
27 сентября 2017, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]
Бесплатное молоко для школьников – предложение полезное, считает министра российского образования Ольга Васильева. Если на данный проект правительство выделит деньги, то Минобразование инициативу одобрит.
Инициатор предложения о бесплатном молоке для школьников депутат от КПРФ Казбек Тайсаев. 27 сентября во время «правительственного часа» в Госдуме РФ Тайсаев обсудил свою инициативу с Васильевой, сообщает РИА Новости.
Депутат привел в качестве примера то, что бесплатное молоко школьникам уже выдают в Белгородской, Воронежской и некоторых других областях России. Глава Минобразования сказала, что ее ведомство охотно поддержит такие инициативы.