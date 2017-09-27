Пассажиры челябинских маршруток остались без страховки
27 сентября 2017, 14:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Региональная прокуратура нашла нарушение законодательства у одного из самых крупных перевозчиков Челябинска - ООО «Первая Гильдия +». На ее маршруты каждый день выходит 64 машины.
Проверка показала, что в компании не застраховали ответственность за возможный вред здоровью, имуществу и жизни своих пассажиров. По факту грубейшего нарушения закона возбуждено административное дело. Как уточнила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, санкции предусматривают 50 тысяч рублей штрафа.
Прокуратура потребовала устранить нарушения.