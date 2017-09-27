Сотни пассажиров вынуждены ночевать на переправе из-за шторма

В связи со штормовым предупреждением, которое было объявлено в проливе до 29 сентября, на Керченской паромной переправе в заложниках у непогоды остались сотни пассажиров.

Уже более двух суток люди не могут переправиться через пролив, передает корреспондент «Аргументов недели – Керчь».

Машины и рейсовые автобусы перенаправляют на стоянку, а пассажиры вынуждены ночевать прямо в залах ожидания.

Тут же на месте работают сотрудники Морской дирекции, которые выдают справки о том, что пассажир не может переправиться по вине штормовой погоды. Эти свидетельства берут граждане, которые опаздывают на самолеты и работу.

В целом, ситуация спокойная, нет паники. Хоть нервы отдельных граждан на пределе от усталости, люди терпеливо ждут.

Водители автобусов сообщают, что периодически паромы пытаются совершить попытку пересечь морской пролив, однако пока безуспешно. В кассах продажи билетов сообщают, что до пятницы переправа закрыта, пишут "Аргументы недели - Керчь".