В Москве в четверг, 28 сентября, объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за прогнозируемой высокой пожароопасности. По прогнозам Гидрометцентра, в Москве и Московской области сегодня облачно с прояснениями. Осадков синоптики на сегодня не обещали.

Рано утром в столице термометры показывали плюс 8 градусов. Днем потеплеет до 10-12 градусов. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", — указано на сайте Гидрометцентра.

Погода испортится к концу недели. По прогнозу синоптиков, выходные ожидаются дождливыми и холодными.

Но заморозков пока не будет.