Чего больше всего боятся россияне - опрос

Социологи привели данные нового опроса по теме "Чего больше всего опасаются россияне". Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводился в конце августа и результаты показали, что самое страшное для наших соотечественников это рост цен, международные конфликты и ухудшение злоровья.

Рассчитанный социологами на основе полученных данных "индекс страхов" показывает, каких проблем россияне опасаются больше всего. Меньше всего граждане опасаются проблем в семье, - сообщает РИА Новости.

По данным ВЦИОМ, практически все индексы "карты страхов" вернулись в августе к значениям начала года после роста, наблюдавшегося весной и летом, то опасения, связанные с ухудшением здоровья, сохраняются.