Нагайбакский район появился на экокарте Южного Урала

Областная газета «Губерния» собрала все достижения Нагайбакского района в уникальный медиа-журнал. Здесь все желающие смогут узнать об истории, промышленности, экологии и развитии туризма в одном из муниципалитетов Южного Урала.

Как следует из истории, Нагайбакский район - один из старейших в Челябинской области. Он был основан в 1927 году. В этом районе издавна проживает уникальная народность – нагайбаки – крещеные татары, которые прибыли в наш регион из Башкирии. Они принимали участие в войнах 18 и 19 веков, и в честь побед их казачьего войска получили названия поселки Кассель, Остроленка, Париж, Требия, Арси, Фершампенуаз.

Здесь работает крупнейшее сельхозпредприятие региона - компания «Ситно», а также «Александринская горнорудная компания», развит сельский туризм по экологически чистым производствам и музеям, которые есть почти в каждой деревне. Кроме того, на территории района расположен ряд памятников природы: озеро Кара-Чура, урочище Яр Батыр Тау, Ольховая Роща. А в нашем, В южноуральском Париже есть своя Эйфелева башня, откуда ежегодно стартует Парижский полумарафон с участием атлетов со всей страны.

Узнайте все подробности истории и жизни нагайбакского района на сайте областной газеты «Губерния».