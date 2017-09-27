Поселок с хитрым статусом

С 1 января 2017 г. в соответствии с Указом Президента РФ от 23.09.2016 г. № 493 «Об упразднении закрытого административно-территориального образования посёлка Локомотивного Челябинской области» статус ЗАТО с населённого пункта снят, а в дальнейшем будет упразднён и сам городской округ путём присоединения к Карталинскому городскому поселению Карталинского муниципального района в качестве микрорайона. В ожидании неизбежных перемен среди жителей Локомотивного провели массированный социологический опрос. И выяснилось, что Большинство жителей поселка Локомотивного Челябинской области желали бы переехать из городского округа. Соответственно 68,5% населения поселка Локомотивного по данным челябинского исследовательского центра маркетинга и социологии сегодня оценивают ситуацию в городском округе, как не благополучную. Социологи отмечают, что наиболее низкий рейтинг доверия у главы ЛГО Александра Мордвинова среди «старожилов». 72,8% жителей, проживших в ЛГО более 15-ти лет не доверяют главе. Крайне негативно оценивается населением качество работы властей Локомотивного городского округа в сфере решения возникающий проблем с контролем качества услуг и роста тарифов ЖКХ (79,6% оценивают в той или иной степени плохо), и с организацией водоснабжения (90,6% оценивают в той или иной степени плохо). Подобная негативная обстановка в засекреченном поселке Локомотивный, на территории бывшего военного городка Карталы-6, где до 2006 года 40 лет находился позиционный район 59-й Карталинской ракетной дивизии РВСН А1531, создавалась не одно десятилетие. Поселок, в одночасье ставший, ЗАТО имел существенные налоговые льготы, а градообразующее производство влачило самое жалкое существование.











Подлинной трагедией для жителей Локомотивного стало расформирование дивизии в 2005 году по договору ОСВ -2. Офицеры и члены их семей тогда буквально рыдали. А за границей многие довольно потирали руки. «Сатана» считалась самой мощной и неуязвимой межконтинентальной баллистической ракетой, способной устроить настоящий ад на территории стран возможного противника. Демилитаризацию Локомотивного проводили с размахом. Шахты подземного города взрывали, несмотря на многочисленные просьбы местных властей оставить их под собственные нужды. А администрация Локомотивного во весь рост столкнулась с проблемой трудоустройства военнослужащих уволенных в запас. С необходимостью предоставления им гарантированных государством льгот. За все те годы пока шло расформирование дивизии власти Локомотивного не предприняли никаких действенных мер, чтобы обеспечить жителей поселка новыми рабочими местами.



А чиновники тогда же дорвались до полновесного бюджетного финансирования по федеральной программе отселения граждан из закрытого административно-территориального образования. По идее демобилизованные военнослужащие должны были уехать в избранные ими населенные пункты страны. На это защищенной строкой федерального бюджета выделялись значительные средства. Деньги шли в администрацию ЗАТО, где в течение многих лет, вместо исполнения программы строили жилье, там, где администрации казалось, было выгодно, а совсем не там где хотели бывшие защитники отечества. Как у нас принято строили через посредников. Квартиры в новостройках выделялись не всегда тем, кому было положено по закону.

Начиная с 2003 года жители, ЗАТО поселок Локомотивный завалили своими жалобами все возможные инстанции. Оказывается на территории ЗАТО к 2004 году располагалось 17 ветхих бараков, жильцы которых платили за услуги МУП ЖКХ и квартплату по тем же расценкам, что и жители благоустроенных домов, за исключением горячей воды и газа, так как этого в бараках не было. В поселке было 32 жилых дома. Из них, как утверждал, глава администрации еще в 2002 году, находились в предаварийном состоянии 27. И квартплата с жильцов взималась без понижающих коэффициентов. В ЗАТО полным ходом шла приватизация квартир гражданами в ветхо-аварийных домах, хотя подобное запрещено Законом «О приватизации». Администрация, пользуясь тем, что население не знало законодательства, избавила себя от обязательств по отселению и капитальному ремонту ветхо-аварийных квартир в ЗАТО.