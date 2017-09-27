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Поселок с хитрым статусом

27 сентября 2017, 13:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Поселок с хитрым статусом
Владимир Филичкин

С 1 января 2017 г. в соответствии с Указом Президента РФ от 23.09.2016 г. № 493 «Об упразднении закрытого административно-территориального образования посёлка Локомотивного Челябинской области» статус ЗАТО с населённого пункта снят, а в дальнейшем будет упразднён и сам городской округ путём присоединения к Карталинскому городскому поселению Карталинского муниципального района в качестве микрорайона. В ожидании неизбежных перемен среди жителей Локомотивного провели массированный социологический опрос. И выяснилось, что Большинство жителей поселка Локомотивного Челябинской области желали бы переехать из городского округа. Соответственно 68,5% населения поселка Локомотивного по данным челябинского исследовательского центра маркетинга и социологии сегодня оценивают ситуацию в городском округе, как не благополучную. Социологи отмечают, что наиболее низкий рейтинг доверия у главы ЛГО Александра Мордвинова среди «старожилов». 72,8% жителей, проживших в ЛГО более 15-ти лет не доверяют главе. Крайне негативно оценивается населением качество работы властей Локомотивного городского округа в сфере решения возникающий проблем с контролем качества услуг и роста тарифов ЖКХ (79,6% оценивают в той или иной степени плохо), и с организацией водоснабжения (90,6% оценивают в той или иной степени плохо). Подобная негативная обстановка в засекреченном поселке Локомотивный, на территории бывшего военного городка Карталы-6, где до 2006 года 40 лет находился позиционный район 59-й Карталинской ракетной дивизии РВСН А1531, создавалась не одно десятилетие. Поселок, в одночасье ставший, ЗАТО имел существенные налоговые льготы, а градообразующее производство влачило самое жалкое существование.



Подлинной трагедией для жителей Локомотивного стало расформирование дивизии в 2005 году по договору ОСВ -2. Офицеры и члены их семей тогда буквально рыдали. А за границей многие довольно потирали руки. «Сатана» считалась самой мощной и неуязвимой межконтинентальной баллистической ракетой, способной устроить настоящий ад на территории стран возможного противника. Демилитаризацию Локомотивного проводили с размахом. Шахты подземного города взрывали, несмотря на многочисленные просьбы местных властей оставить их под собственные нужды. А администрация Локомотивного во весь рост столкнулась с проблемой трудоустройства военнослужащих уволенных в запас. С необходимостью предоставления им гарантированных государством льгот. За все те годы пока шло расформирование дивизии власти Локомотивного не предприняли никаких действенных мер, чтобы обеспечить жителей поселка новыми рабочими местами.

А чиновники тогда же дорвались до полновесного бюджетного финансирования по федеральной программе отселения граждан из закрытого административно-территориального образования. По идее демобилизованные военнослужащие должны были уехать в избранные ими населенные пункты страны. На это защищенной строкой федерального бюджета выделялись значительные средства. Деньги шли в администрацию ЗАТО, где в течение многих лет, вместо исполнения программы строили жилье, там, где администрации казалось, было выгодно, а совсем не там где хотели бывшие защитники отечества. Как у нас принято строили через посредников. Квартиры в новостройках выделялись не всегда тем, кому было положено по закону.
Начиная с 2003 года жители, ЗАТО поселок Локомотивный завалили своими жалобами все возможные инстанции. Оказывается на территории ЗАТО к 2004 году располагалось 17 ветхих бараков, жильцы которых платили за услуги МУП ЖКХ и квартплату по тем же расценкам, что и жители благоустроенных домов, за исключением горячей воды и газа, так как этого в бараках не было. В поселке было 32 жилых дома. Из них, как утверждал, глава администрации еще в 2002 году, находились в предаварийном состоянии 27. И квартплата с жильцов взималась без понижающих коэффициентов. В ЗАТО полным ходом шла приватизация квартир гражданами в ветхо-аварийных домах, хотя подобное запрещено Законом «О приватизации». Администрация, пользуясь тем, что население не знало законодательства, избавила себя от обязательств по отселению и капитальному ремонту ветхо-аварийных квартир в ЗАТО.



В течение многих лет жилье на отселение, за счет средств федерального бюджета, предоставлялось не той категории граждан, которой была предусмотрена Постановлением Правительства №23, а гражданам, не имеющим законного права на отселение, то есть не утратившим связь с ЗАТО. Среди них десятки чиновников и служащих. В том числе в заявлениях в прокуратуру назывались и глава поселка Вячеслав Васковский и председатель собрания депутатов ЗАТО Александр Мордвинов (Списки в редакции имеются)

Долгие годы медицинские работники, учителя и работники дошкольных учреждений безуспешно добивались от администрации ЗАТО, положенных им по закону льгот. На территории ЗАТО в течение 40 лет находился военный госпиталь и гражданская больница. Причем находились они на расстоянии 300 метров друг от друга. Медицинскому персоналу госпиталя Министерство Обороны РФ компенсировало затраты на коммунальные услуги, так как госпиталь находился в поселке. А администрация ЗАТО такие компенсации предоставлять отказывалась, заявляя, что наш поселок – это город и люготы на его жителей не распространяются. Чтобы не платить субсидии медицинским работника, администрация ЗАТО нашла весьма своеобразный выход, повесив на поселковую больницу вывеску «городская больница». Ежегодно, начиная с 2000 года глава поселка и начальник МУП ЖКХ отчитывался и сообщал жителям, что в поселке меняется то 80% асфальтового покрытия, то 50%, то 70%.....

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