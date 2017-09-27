Стоящие в очереди на паром в Крым снимают жилье

Ночная прохлада заставляет водителей греть салоны по нескольку часов. Топливо расходуется, а заправок нет.

Водитель, с которым удалось поговорить по телефону «Аргументам недели – Крым», уже 36 часов ожидает возможности въехать в Крым.

«Мы сами из Симферополя, съездили в Абхазию и вот дополнительно «отдыхаем» поневоле», – рассказал он.

Собеседник уверен, что ночью было «окно» безветрия, когда можно было запустить движение паромов через Керченскую переправу, но этого не произошло.

«Сегодня ветер усилился – на море появились «барашки», – сообщил бедолага.

Узнав, что стоять им предрекают аж до пятницы, он расстроился и решил не жечь по ночам топливо: «Холодно ночью, грею салон, осталась четверть бака солярки. Теперь буду экономить. Хотя, как тут с детьми сэкономишь – им зябко».

Некоторые уезжают в близлежащие поселки и снимают там жилье, пишут "Аргументы недели-Крым".

С туалетами проблем нет – их хватает и внутри чисто. Что происходит в конце очереди – наш собеседник стоит в самом ее начале (в порту) – он не знает. Деньги также приходится экономить – даже быстро завариваемая еда продается втридорога.

«В городе 40 рублей это стоит, а тут 100», – провел мониторинг цен водитель.

Уехать из очереди невозможно – место не сохраняется. «Это похоже уже выживание какое-то», – заметил собеседник нашего издания добавив, что сотрудники переправы запрещают стоящим в очереди фотографировать эту самую очередь.